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'un Fethi'nin anlam ve önemi nedir? 'un Fethi 567. yılında kutlanıyor!

Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Han'ın gerçekleştirdiği 'un Fethi'nin 567. Yılında binlerce vatandaş bugünün anlam ve önemini internet aracılığı ile araştırıyor. O tarihlerde Doğu Roma İmparatorluğu yani diğer adıyla Bizans devletinin başkenti olan eski adıyla Constantinopolis, 1453 tarihinde Osmanlı Padişahı II. Mehmed önderliğindeki Osmanlı Ordusu tarafından feth edilmiş bu fetihle beraber ise Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, tarihteki en önemli devletlerden biri olan Bizans İmparatorluğu ise sona ermiştir. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günle alakalı tüm detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman ve nasıl olmuştur? İşte Türk tarihinin en önemli günü 'un fethinin anlam ve önemi…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 29.5.2020 09:09 ABONE OL
29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi nedir? İstanbul'un Fethi 567. yılında kutlanıyor!

'un Fethi'nin 567. Yıl dönümü olan bu günde binlerce vatandaş tarihte yaşanan bu önemli olayın detaylarını araştırıyor. Fatih Sultan Mehmed'in komutanlığındaki Osmanlı ordusunun; o dönem Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan dönemdeki adıyla Constantinopolis'i fethettiği ve böylece Bizans İmparatorluğu'nun ise yok etmesinin 567. Yılı her yıl olduğu gibi ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda Dünya tarihinin akışını değiştiren bu olay Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleriyle kutlanıyor. Peki, İstanbul'un fethi nasıl ve ne zaman olmuştur? İstanbul'un fethinin anlam ve önemi nedir? İşte detaylar…

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 567. YILI İDRAK EDİLİYOR!

Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." Sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 567 yıl önce Osmanlı hükümdarı tarafından gerçekleşmiştir. Henüz 21 yaşında olan Fatih, üstün askeri dehasıyla 1000 yıllık İmparatorluk olan Bizans devletini tarihten silmeyi başarmış Peygamber Efendimizin sözleriyle "o güzel komutan"dır.

İşte İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi…

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29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi'nin anlam ve önemi nedir? İstanbul'un Fethi 567. yılında kutlanıyor!
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