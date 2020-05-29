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'de dehşet! Şalvarının içinde doğurduğu bebeği tezgahın altına attı, bebek öldü...

Akıllara durgunluk veren olay 'in Tire ilçesinde yaşandı. Pazarcı kadın, şalvarının içinde doğurduğu bebeği tezgahın altına attı. Olay, diğer esnafın bebeğin ağlama sesini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası adrese gelen polis ve sağlık ekipleri şalvara sarılı bebeği tezgahın altından çıkararak hastaneye götürdü. Son dakika haberine göre; bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 13:00 Son Güncelleme: 29.5.2020 13:14 ABONE OL
İzmir'de dehşet! Şalvarının içinde doğurduğu bebeği tezgahın altına attı, bebek öldü...

İzmir'in Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarının içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber tezgahın altına bıraktı. Bebek hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay İzmir Tire'de meydana geldi. Tire cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu. İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

BEBEĞİN AĞLAMA SESİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu. Vatandaşları durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de dehşet! Şalvarının içinde doğurduğu bebeği tezgahın altına attı, bebek öldü...
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