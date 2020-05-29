Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İdari izinli kamu personeli ne zaman göreve başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamuda idari izinliler ne zaman işe başlayacak?

İdari izinli ne zaman göreve başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamuda idari izinliler ne zaman işe başlayacak?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı ardından "İdari izinli ne zaman işe başlayacak?" Sorusu da yanıt buldu. Koronavirüs salgını mücadele sürecinde ülkemizde birçok çalışan evlerinden görevini yürütmeye başlamış bazıları ise idari izne ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu durumla ilgili olarak ise merak edilen konular arasında uzaktan ve esnek çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği sorusu oldu. Normalleşme planı çerçevesinde yapılan açıklamalara göre; bayram sonrası salgınla daha özgür şekilde mücadele edeceğimiz vurgulanmıştı. Ve beklenen oldu uygulanan birçok tedbir kontrollü olarak kaldırıldı. Buna göre; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:42 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:43 ABONE OL
İdari izinli kamu personeli ne zaman göreve başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamuda idari izinliler ne zaman işe başlayacak?

İdari izinli ne zaman işe başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren vatandaşların izne çıkması haline ilişkin geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısı ile beraber haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile normalleşme planı çerçevesinde birçok karar kaldırılırken; vatandaşlar konuyla ilgili olarak "Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Buna göre; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve işe başlayacak?

KAMUDA İDARİ İZİNLİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamuda çalışan vatandaşların normalleşme planı çerçevesinde göreve dönecekleri tarih son dönemde gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Bu kapsamda; Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İdari izinli kamu personeli ne zaman göreve başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamuda idari izinliler ne zaman işe başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA