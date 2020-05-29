İdari izinli kamu personeli ne zaman göreve başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kamuda idari izinliler ne zaman işe başlayacak?

İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden olan bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren vatandaşların izne çıkması haline ilişkin geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısı ile beraber son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile normalleşme planı çerçevesinde birçok karar kaldırılırken; vatandaşlar konuyla ilgili olarak "Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Buna göre; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve işe başlayacak?

KAMUDA İDARİ İZİNLİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamuda çalışan vatandaşların normalleşme planı çerçevesinde göreve dönecekleri tarih son dönemde gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Bu kapsamda; Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…