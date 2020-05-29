Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal hayata bir süreliğine ara verilmişti. Ancak normalleşme tarihleri ile birlikte sosyal hayata kademeli olarak geçileceği duyuruldu. 28 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantı'sının ardından çeşitli soruların yanıtları da verilmiş oldu. Bunlardan bir tanesi de kıraathane, çay bahçeleri ve dernekler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı olmaktadır. Buna göre; Kıraathane, çay bahçeleri ve dernekler ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takvimi ile kıraathane, çay bahçesi, derneklerin açılış tarihi

KAFELER, KIRAATHANELER, ÇAY BAHÇELERİ VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

ALINAN KARARLAR

Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.

Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.

İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.