Kök hücreyle doktor arkadaşlarını kurtardılar

Koronavırüsle savaşan görünmez kahramanlardan biri de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ve ekibi oldu. Başlattıkları kök hücre tedavisiyle yoğun bakımdaki hastalara umut oldu. Uyguladıkları ilk kök hücre tedavisiyle de doktor arkadaşlarını kurtardılar. Göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, hastanede koronavirüse yakalanmıştı. 23 gün yoğun bakımda uyutuldu. 6 dakika kalbi durdu. Adaş ve ekibi 30 ağır yoğun bakım hastasında kök hücre tedavisinin denenmesi ve bilimsel çalışma için Sağlık Bakanlığı'ndan izin aldı. Bu kapsamda ilk olarak Köse'de uyguladılar ve hayata döndürdüler. Prof. Dr. Adaş şunları söyledi:Hastanelerimizle, son teknolojik cihazlarımızla, hekimlerimizin kalitesi ve insanımızın ruhuyla ABD ve Avrupa'daki uygulanan tedavilerin çok çok önüne geçtik. Çin ya da ABD bile koronavirüse karşı kök hücre tedavisi başlamamışken, biz kalbi duran doktor arkadaşımızı yeniden hayata döndürdük. 30 hastaya uygulanan göbek kordonundan elde edilen kök hücre tedavisinin sonuçları yüz güldürüyor. Yakında Avrupa ve ABD'de çalışmamız bilimsel yayın olarak yayınlacak.Koronavirüsün ağır seyrettiği vakalarda organ hasarı çok oluyor. Organ hasarını yavaşlatacak bir ilaç yok. Kök hücre tedavisi ile hem organ hasarını tamir etmek hem de virüsün stokin fırtınası içindeyken yani sağlıklı hücreler, virüslü hücreyle savaşırken, bu fırtınayı kontrol altına almak için kök hücre tedavisi uyguladık.Kök hücre çok büyük savaşçı. Çok hızlı olarak , sağlıklı hücrenin yerine geçiyor ve aktif savaşıyor. Son bir haftadır hasta sayımızda da büyük düşüş var. Kontrol dışı durum yok. Yine de rehavete kapılmamalıyız. Kurallara uymalıyız.