Kredi kartından havale ve EFT nasıl yapılır? Kredi kartından hesaba EFT ve havale yapma işlemi

Kredi kartı ile EFT ve havale işlemleri yapabilmek için öncelikle bir kredi kartınız olması gerekir. Kart statüsü normal olan ve nakit avans kısıtı olmayan bireysel ve asıl kredi kartı sahipleri bankaların mobil şubelerinden ve çağrı merkezlerinden EFT ve havale işlemleri yapabilirler. Kredi kartınızda nakit limit yoksa EFT ve havale işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Kredi kartından havale ve EFT nasıl yapılır? Diye merak ediyorsanız, işte kredi kartından hesaba EFT ve havale yapma işlemi…

KREDİ KARTINDAN EFT

Kredi kartı genellikle alışveriş yaparken kullandığımız pos cihazlarından geçirilerek ücret alınan bir sistemdir. Fakat günümüz şartlarıyla beraber kredi kartından EFT ve havale işlemleri de gereksinim olarak doğdu. Para transferi yapmak isteyenler kredi kartından EFT göndermek istiyorlar.

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Kredi kartından EFT yapılır mı?

Kredi kartından EFT yapmak mümkün. EFT sizin kullandığınız bankadan başka banka hesabına para gönderme işlemine denir. Yani x bankanın kredi kartını kullanıyorsunuz, para göndereceğiniz başka banka y bankasının hesabı ise EFT işlemi ile bunu gerçekleştirirsiniz. EFT açılımı Elektronik Fon Transferi olarak bilinmektedir. Kredi kartından başka bankaya EFT işlemi için:

Kredi kartından EFT işlemi yapmak için nakit avans limitinizin olması gerekir. Eğer limitiniz varsa kredi kartı kullandığınız bankanın mobil ve internet şubesi, banka şubesi ve ATM, telefon bankacılığı ile EFT işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EFT için göndereceğiniz kişinin IBAN ya da hesap numarasını, Ad ve Soyadı, telefon numarası önceden hazır edin. Para aktarma bölümünden EFT alanına giriş yaparak, bilgilerini ilgili ekrana girerek gönderim sağlayabilirsiniz.

EFT işlemlerinden genellikle ücret alınmaktadır. Bu durum bankaya göre değişmektedir.

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KREDİ KARTINDAN HAVALE

Kredi kartından sadece EFT değil havale işlemleri merak edilen konulardan biri. Havale kullanmış olduğunuz bankadan aynı banka hesabına gönderilen para transferi işlemine denir. Yani kredi kartı hesabınız x bankasında ise parayı göndereceğiniz banka da x bankasında olmalıdır.

Kredi kartından havale yapılır mı?

Kredi kartınızda nakit avans limiti varsa dilediğiniz kişinin hesabına havale işlemi yapabilmeniz mümkündür. Havale işlemlerinde genellikle ücret alınmamaktadır. Bu durum bankadan bankaya değişmektedir. Kredi kartından havale yapmak için:

Eğer limitiniz varsa kredi kartı kullandığınız bankanın mobil ve internet şubesi, banka şubesi ve ATM, telefon bankacılığı ile EFT işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet şubesi ve mobil uygulamadan hava için para transferi bölümünden havale butonunu seçiniz. Parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası girildikten sonra kimlik ve alıcının telefon numarası girilmesi gerekir. Parayı hangi hesabınızdan göndereceğinizi seçmeniz gerekir. Bu alanda karşınıza kredi kartı hesabı çıkıyorsa havale işlemini kredi kartı hesabını seçerek yapabilirsiniz.

Kredi kartından hesaba para aktarma işlemi bankadan bankaya göre değişmektedir. Bazı bankalar kredi kartından kendi hesabınıza para aktarımı sağlarken bazı bankalar buna izin vermemektedir. Bunun için ilgili bankanın müşteri temsilcisi ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.

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