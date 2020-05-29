O kitap hakkında suç duyurusu

Ünlü yazar Ahmet Ümit'in "Masal Masal İçinde" isimli eseri ile ilgili şok bir suç duyurusunda bulunuldu. Kitabı çocuğuna okumak için alan bir anne, kitapta "intiharın ödüllendirilen bir eylemmiş gibi gösterildiğini" belirterek çocukları intihara teşvik ettiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Mine A. isimli genç kadın, çocuğu için ünlü yazar Ahmet Ümit tarafından yazılan "Masal masal içinde" isimli öykü kitabını aldı. 3 Şubat'ta çocuğuna kitabı okuyan genç kadın, kitapta bir babanın ölüm döşeğindeki çocuğuna, "Eğer intihar etmek istersen şu tavandaki çengele kendini as" diye vasiyet ettiği bir cümle okudu.Kitapta intiharın güzel bir duyguymuş gibi, bu eylemin mükâfatlandırılıyormuş şeklinde çocukların hafızasında yer edindiğini ileri süren genç kadın, durumu savcılığa ihbar etti. Savcılık, kitapla ilgili soruşturma başlatıldı.