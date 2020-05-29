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Osmanlı saraylarını süsleyen tescillendi

Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmet'in eşi Emine Hatun ve 'in eşi Sitti Mükrime Hatun'un çeyizleri arasında da bulunan , ve Marka Kurumunca tescillendi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 20:02 Son Güncelleme: 29.5.2020 20:03 ABONE OL
Osmanlı saraylarını süsleyen Maraş işi sim sırma tescillendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Maraş işi sim sırma nakışının tescili için gerçekleştirilen başvurunun sonuçlandığı belirtildi.

Başvurunun kabulünün ardından sim sırma için marka tescil belgesinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizle özdeşleşen, Selçuklu döneminden bu yana şehrimizde varlığını sürdürün kültürel değerlerimizden nakışımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şehrimiz adına onaylanmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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Osmanlı saraylarını süsleyen Maraş işi sim sırma tescillendi
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