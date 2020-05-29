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Restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler, çay bahçeleri ve pastaneler ne zaman açılacak? 2020 Kahvehaneler, restoranlar ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoranlar, kafeler, lokantalar, pastaneler, kahvehaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? Bu soruların yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından cevabına ulaştı. Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar yapılırken kahvehanelerin, restoranların, pastanelerin, çay bahçelerin, lokantaların ve kafelerin açılacağı tarih de net olarak duyuruldu. Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında bilgi verirken eğlence mekanları ile nargile satışı yapılan yerlerin bu kapsama dahil olmadığını belirtti. Peki, 2020 Restoranlar, kafeler, lokantalar, pastaneler, kahvehaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? İşte, Erdoğan'ın açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:32 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:33 ABONE OL
Restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler, çay bahçeleri ve pastaneler ne zaman açılacak? 2020 Kahvehaneler, restoranlar ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

haberleri... Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün ile beraber daha da azalırken sosyal hayatta normalleşme adımları da kademeli olarak atılıyor. Bu noktada, haftalardır yanıtı araştırılan kafeler, lokantalar, restoranlar, kıraathaneler, pastaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Başkan Erdoğan, 28 Mayıs günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulunarak kahvehanelerin, restoranların, pastanelerin, lokantaların, çay bahçelerin ve kafelerin açılış tarihini kesin olarak duyurdu. Bilindiği gibi, bir süredir restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Videokonferansla 9'uncu kez gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı ve normalleşme yönünde atılacak adımları açıkladı. Peki, restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler, pastaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak?

İşte, açılma tarih;

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Restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler, çay bahçeleri ve pastaneler ne zaman açılacak? 2020 Kahvehaneler, restoranlar ve kafelerin açılış tarihi belli oldu
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