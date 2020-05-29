‘Salgın riski sürüyor kurallara tam uyalım’

Dünyayı saran koronavirüs salgınında Türkiye, yeni normalleşmeye geçerken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri "Hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafeye mutlaka uyulmalı. Aksi taktirde tedbirler, çok daha sıkı gelebilir" uyarısı yaptı. Kurul üyelerinden İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk "Yazı daha rahat geçirmek istiyorsak, kademeli serbestlikle kurallara sıkı sıkıya uyacağız. 900'lü rakamlar çok düşük rakamlar değil. Çok daha düşmesi gerekiyor. Şu anda 10 hasta var ise 7-8 kişiye bulaştırıyor. Bu rakamın çok daha aşağılara inmesi lazım" dedi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel ise "Vaka sayıları düşüyor ama tam olarak 500'ün altındaki rakamları görsek içimiz daha da rahat edecek. Yeni normalleşmeye hepimizin alışması lazım. Mutlaka maske takacağız, sosyal izolasyona dikkat edeceğiz. Ve hijyen kurallarına uyacağız ki vaka sayıları daha da aşağılara düşsün. Vatandaşlar, yeni normalleşme sürecinde kurallara tam olarak uyarsa ben 15 Haziran'dan sonra vaka sayılarının çok daha fazla düşeceğinizi düşünüyorum" diye konuştu.