Son dakika: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde?

65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? Sorusu geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere kısıtlamaya tabi tutulan yaşlılar koronavirüs salgını sürecinin büyük bir bölümünde evlerinde zaman geçirmek mecburiyetinde kaldı. Salgının en yüksek risk grubu olan bu yaş aralığındaki kişiler alınan kararla beraber belirli gün ve saatlerde ise yürüme mesafesinde hava alabilme fırsatı yakalıyor. Peki; 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika genelgesinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası normalleşme sürecine dair detaylar açıklanırken öte yandan yaşlılar için uygulanan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği bildirildi. Ancak bir süredir belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkma izni olan bu yaş grubundaki vatandaşlar 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…