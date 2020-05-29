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: sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde?

Ülkemizde corona virüs salgınının görülmesiyle beraber en yüksek risk grubunda olan yaşlılar için bir süredir uygulanan kısıtlama sürecinde " sokağa ne zaman çıkacak?" sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği üzere alınan kararla beraber kısıtlamaya tabi tutulan vatandaşlar belirli gün ve saatlerde izinli olarak dışarıya çıkabiliyordu. Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bu hafta izinlerinin hangi gün olacağı da bildirildi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? İşte haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde?

sokağa ne zaman çıkacak? Sorusu geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrasında araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere kısıtlamaya tabi tutulan yaşlılar koronavirüs salgını sürecinin büyük bir bölümünde evlerinde zaman geçirmek mecburiyetinde kaldı. Salgının en yüksek risk grubu olan bu yaş aralığındaki kişiler alınan kararla beraber belirli gün ve saatlerde ise yürüme mesafesinde hava alabilme fırsatı yakalıyor. Peki; 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgesinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası normalleşme sürecine dair detaylar açıklanırken öte yandan yaşlılar için uygulanan kısıtlamanın bir süre daha devam edeceği bildirildi. Ancak bir süredir belirli gün ve saat aralıklarında dışarı çıkma izni olan bu yaş grubundaki vatandaşlar 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak? 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı dışarı çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde?
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