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Son dakika: 'da sağanak etkili oldu

'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 08:04 Son Güncelleme: 29.5.2020 08:05 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da sağanak etkili oldu

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç trafiği de olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak'taki Onikiler Apartmanı'nın istinat duvarı da yoğun yağış sonrası çöktü. Yağmur suları bahçeye dolarken, apartmanın bodrum katını da su bastı.

Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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Son dakika: Ankara'da sağanak etkili oldu
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