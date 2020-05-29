Son dakika: Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, Başakşehir Şehit Semih Balaban Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin patlama anında çıkan yangına müdahaleleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği, Başakşehir'deki patlamada 2 kişininin hayatını kaybettiğini açıkladı

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

Son dakika. İstanbul Başakşehir'de bir fabrikada patlama! Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi... Video