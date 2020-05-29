SON DAKİKA HABERİ: Bakanlık genelgeyi yayınladı! Bu hafta sonu 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak hangi illerde? soruları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan son dakika konuları arasında kendine yer buluyor. Dün öğlen saatlerinde başlayan Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan canlı yayında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce corona virüs kaynaklı olarak faaliyetlerine ara vermiş olan pek çok işletmenin önümüzdeki günlerde açılacağını belirten Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir şey dememesi vatandaşları meraklandırdı. Hal böyle olunca, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? gibi sorular merak konusu oldu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BU HAFTA SONU 30 31 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? YASAK KALKTI MI?

Dün görüşülecek Kabine Toplantısı'nda bu konunun gündeme alınması bekleniyordu. Bilim Kurulu önerileriyle ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile sokağa çıkma yasağı konusunda alınacak karar, kamuoyu ile paylaşıldı mı? İşte, yayımlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi ve detaylar...