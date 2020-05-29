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Son dakika: 'de feci kaza! Aselsan mühendisi hayatını kaybetti...

’in Avanos ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Aselsan Mühendisi olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri yaralıları ise süratle hastaneye götürdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.5.2020 15:27 Son Güncelleme: 29.5.2020 15:42 ABONE OL
Son dakika: Nevşehir'de feci kaza! Aselsan mühendisi hayatını kaybetti...

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Nevşehir'de feci kaza! Aselsan mühendisi hayatını kaybetti...
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