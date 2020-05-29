SON DAKİKA - Normalleşme takvimine göre alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da nereler açık, hangi yasaklar kalkıyor? İşte Normalleşme süreci ve tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile 28 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 1 Haziran için alınan yeni kararları son dakika açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda normalleşme takvimine ilişkin bilgiler de verdi. 1 Haziran tarihi itibarıyla yeni adımlar atılacak, pek çok yasak kalkacak aynı zamanda belli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasağı da devam edecek. Buna göre; 1 Haziran normalleşme takvimi ile alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor, yeni kararlar neler? Normalleşme süreci ve tarihleri ile son dakika haberinin detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - 1 HAZİRAN NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.

- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,

- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,

- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Haberimizin devamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamalarına ve normalleşme sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.