SON DAKİKA - Normalleşme takvimine göre alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da nereler açık, hangi yasaklar kalkıyor? İşte Normalleşme süreci ve tarihleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile 28 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 1 Haziran için alınan yeni kararları son dakika açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda normalleşme takvimine ilişkin bilgiler de verdi. 1 Haziran tarihi itibarıyla yeni adımlar atılacak, pek çok yasak kalkacak aynı zamanda belli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasağı da devam edecek. Buna göre; 1 Haziran normalleşme takvimi ile alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor, yeni kararlar neler? Normalleşme süreci ve tarihleri ile son dakika haberinin detayları...
4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:
Haberimizin devamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamalarına ve normalleşme sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.