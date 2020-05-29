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- Normalleşme takvimine göre alınan neler? , hangi yasaklar kalkıyor? İşte ve tarihleri

28 Mayıs tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ile birlikte normalleşme takvimine ilişkin detayları açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sürece göre; birinci aşama 11 Mayıs'ta, ikinci aşama ise 27 Mayıs tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2020 tarihinde bitecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'da açılacak olan yerler ile hangi yasakların kalkacağına dair bilgiler verdi. Corona virüsü salgını kapsamında alınan kararların içinde; şehirler arası seyahat sınırlaması, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması, idari izin ve kamu personeli çalışanlarına yönelik esnek çalışma saatleri, deniz ve tatil turizmine ilişkin geniş çaplı pek çok yeni karar bulunuyor. Buna göre; 1 Haziran normalleşme sürecine göre; alınan neler? , hangi yasaklar kalkıyor? ile son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 13:57 Son Güncelleme: 29.5.2020 13:58 ABONE OL
SON DAKİKA - Normalleşme takvimine göre alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da nereler açık, hangi yasaklar kalkıyor? İşte Normalleşme süreci ve tarihleri

, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemi ile 28 Mayıs tarihinde Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 1 Haziran için alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda normalleşme takvimine ilişkin bilgiler de verdi. 1 Haziran tarihi itibarıyla yeni adımlar atılacak, pek çok yasak kalkacak aynı zamanda belli yaş gruplarına ilişkin sokağa çıkma yasağı da devam edecek. Buna göre; 1 Haziran ile alınan neler? , yeni kararlar neler? ve tarihleri ile son dakika haberinin detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - 1 HAZİRAN NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

  • - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
  • - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
  • - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
  • - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

Haberimizin devamından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda yaptığı son dakika açıklamalarına ve normalleşme sürecine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA - Normalleşme takvimine göre alınan yeni kararlar neler? 1 Haziran'da nereler açık, hangi yasaklar kalkıyor? İşte Normalleşme süreci ve tarihleri
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