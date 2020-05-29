Son depremler: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 29 Mayıs en son depremler listesi

Türkiye'de yaşanan en ufak sarsıntıda panik yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemiz deprem fay hattı üzerinde yer alan bölgelerde ufak sarsınlar yaşandığı zaman Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem listesinde güncel veriler ışığında yer alıyor. Yaşanan sarsıntılar kısa süreli paniğe sebep olabiliyor. Peki en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte 29 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: DEPREM Mİ OLDU? 29 MAYIS

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sürekli güncelleniyor. En ufak sarsıntı yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gibi aratmalar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki deprem mi oldu? İşte İşte 29 Mayıs 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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