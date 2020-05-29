Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında Fitness merkezleri ve spor salonları açılacak mı? İşte açıklanan tarih

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında alınan önlemlerin olumlu sinyalleriyle beraber normalleşme süreci de hız kazanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapalı tutulan spor salonlarının açılış tarihi merak konusu oldu. Uzun süredir evde kalanlar spor salonlarına, pilates, yoga, fıtness'a gitmek için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumlarla alakalı yetkili isimlerden güncel açıklamalar araştırılıyor. Buna göre; Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme adımları kapsamında Fitness merkezleri ve spor salonları açılacak mı?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de coronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte normalleşme sürecinin başlamasıyla spor salonları açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Fitness, pilates, yoga ve spor salonlarına üyeliği olan vatandaşlar spor salonları ne zaman açılacak, spor salonlarının açılış tarihi belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. Peki spor salonları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak "normalleşme" kararlarını açıkladı. Bu kapsamda spor salonlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.