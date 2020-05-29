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? takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar görülmesinin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ülkemizde 27 Mayıs’tan itibaren ikinci adımlarının başlamasıyla birlikte restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca gibi yerlerin açılış tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Uzun süredir ehliyet almayı bekleyen adaylar normalleşme takvimiyle birlikte belli olan sürücü kurslarına gitmeyi bekliyordu. Buna göre; Sürücü kursları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 1 Haziran’da ? Normalleşme takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 29.5.2020 17:21 Son Güncelleme: 29.5.2020 17:31 ABONE OL
Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ile sürücü ehliyet kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

Türkiye'de sosyal hayatta sürecinin ikinci adımının 27 Mayıs itibarı ile başlamasıyla sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte ülkemizde normalleşme adımları tek tek atılmaya başladı. İlk olarak AVM, kuaför ve berberler açılmıştı. Şimdi ise gözler sürücü kurslarının açılacağı tarihe çevrildi. Uzun süredir ehliyet almak isteyen vatandaşların ve kursiyerlerin konuya yönelik araştırmalarına geçen gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak olan kurumlarla ilgili açıklama yapılırken sürücü kurslarının açılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da ? Normalleşme takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla beraber sürücü kurslarının açılış tarihi merak edildi. Uzun süredir kapalı kalan sürücü kursları ne zaman açılacak, belli oldu mu sorularına birçok vatandaş yanıt ararken konuya yönelik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda geldi. Peki sürücü kursları ne zaman açılacak?

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Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?
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