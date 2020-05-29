Sürücü kursları ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

Türkiye'de sosyal hayatta normalleşme sürecinin ikinci adımının 27 Mayıs itibarı ile başlamasıyla sürücü kursları ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte ülkemizde normalleşme adımları tek tek atılmaya başladı. İlk olarak AVM, kuaför ve berberler açılmıştı. Şimdi ise gözler sürücü kurslarının açılacağı tarihe çevrildi. Uzun süredir ehliyet almak isteyen vatandaşların ve kursiyerlerin konuya yönelik araştırmalarına geçen gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. 1 Haziran'dan itibaren açılacak olan kurumlarla ilgili açıklama yapılırken sürücü kurslarının açılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; Sürücü kursları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da sürücü kursları açılıyor mu? Normalleşme takvimi ile sürücü (ehliyet) kurslarının başlayacağı tarih belli oldu mu?

SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla beraber sürücü kurslarının açılış tarihi merak edildi. Uzun süredir kapalı kalan sürücü kursları ne zaman açılacak, sürücü kurslarının açılacağı tarih belli oldu mu sorularına birçok vatandaş yanıt ararken konuya yönelik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda geldi. Peki sürücü kursları ne zaman açılacak?