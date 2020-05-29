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kimdir? kaç yaşında, nereli, yaşı ve boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Büyük finale kısa bir süre kala programda yarışan oyuncular merak konusu olmaya devam ediyor. Bu noktada en çok merak edilen isimlerden bir tanesi de yarışmada gösterdiği başarılı ve pozitif performans ile Uzbankaş oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in selam göndermesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken kimdir? Survivor kaç yaşında, mesleği ne? İşte yarışmacıya dair tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 29.5.2020 15:59 ABONE OL
Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli, yaşı ve boyu kaç?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Corona virüs salgını ile programların, dizilerin yayınlanmadığı şu günlerde yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran programın yarışmacıları merak konusu olmaya devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Survivor Sadık Ardahan ismi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Özellikle Galatarasay Teknik Direktörü Fatih Terim'in gönderdiği selam ile dikkatleri üzerine çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın hayatı merak ediliyor. Buna göre; Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Survivor Ardahan'ın biyografisi şu şekilde;

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Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli, yaşı ve boyu kaç?
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