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Tarihin şanlı zaferi olan 29 Mayıs 1453’te ? kimdir?

Tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve yıl dönümü dolasıyla merak edilen sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 6 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar süren savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu'nu yenerek İstanbul'u fethetti ve topraklarına kattı. Ortaçağ’ın kapanıp Yeniçağ’ın başladığı bu dönemde İstanbul'un nasıl ve ne zaman fethedildiği ise günün anlam ve önemi dolasıyla araştırılıyor. ’in komuta ordusunun başında olduğu Osmanlı ordusu Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan dönemdeki adıyla Constantinopolis'i fethettiği gün 29 Mayıs 1453 tarihi olarak kayıtlara geçmişti. Peki 29 Mayıs 1453’te İstanbul nasıl fethedildi? , kaç yaşında öldü? İstanbul fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşti? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:54 ABONE OL
Tarihin şanlı zaferi olan 29 Mayıs 1453’te İstanbul nasıl fethedildi? Fatih Sultan Mehmet kimdir?

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümü kutlamaları dolasıyla on binlerce vatandaş '' ? Sorusuna yanıt arıyor. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiği zaman önderliğindeki Osmanlı ordusu o zamanki adıyla Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Hem dünya hem ülkemiz adına tarihinin akışını değiştiren bu zaferi Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözleriyle anılıyor. Günün anlam ve önemi dolasıyla milyonlarca vatandaş, İstanbul'un ne zaman ve nasıl fethedildiğini araştırıyor. Peki 29 Mayıs 1453'te İstanbul nasıl fethedildi? , kaç yaşında öldü? İstanbul fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

İSTANBUL NASIL FETHEDİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Han'ın gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılında binlerce vatandaş İstanbul'un nasıl ve ne zaman fethedildiğini araştırıyor. Buna göre; İstanbul nasıl fethedildi? 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte tüm bilgiler…

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Tarihin şanlı zaferi olan 29 Mayıs 1453’te İstanbul nasıl fethedildi? Fatih Sultan Mehmet kimdir?
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