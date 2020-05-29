Tarihin şanlı zaferi olan 29 Mayıs 1453’te İstanbul nasıl fethedildi? Fatih Sultan Mehmet kimdir?

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümü kutlamaları dolasıyla on binlerce vatandaş '' İstanbul nasıl fethedildi? Sorusuna yanıt arıyor. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiği zaman Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu o zamanki adıyla Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Hem dünya hem ülkemiz adına tarihinin akışını değiştiren bu zaferi Peygamber Efendimiz'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" sözleriyle anılıyor. Günün anlam ve önemi dolasıyla milyonlarca vatandaş, İstanbul'un ne zaman ve nasıl fethedildiğini araştırıyor. Peki 29 Mayıs 1453'te İstanbul nasıl fethedildi? Fatih Sultan Mehmet kimdir, kaç yaşında öldü? İstanbul fethi ne zaman ve nasıl gerçekleşti?

İSTANBUL NASIL FETHEDİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Han'ın gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılında binlerce vatandaş İstanbul'un nasıl ve ne zaman fethedildiğini araştırıyor. Buna göre; İstanbul nasıl fethedildi? 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet kimdir? İşte tüm bilgiler…