‘Türkiye karakter ortaya koydu’

Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Soylu, Dünyanın meselesi haline gelen ve Türkiye'nin 5 milyonu bulan mülteciye kucak açması ile göç konusunda bir karakter ortaya koyduğunu söyledi. Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz'ın da online katıldığı toplantısının açılışında, konuşan İçişleri Bakanı Soylu, yaşanılan yerler, inançlar ve diller farklı olsa da bütün insanlığın aynı göç hikayesinin çocukları olduğunu anlattı.Soylu, şunları söyledi: "Göç sadece pasaport ve oturma izinleri üzerinden yönetilecek bir olgu değildir. Hepimiz Nuh'un Gemisi'nin yolcularıyız. Hazreti Adem'in göç edip geldiği şu yeryüzünde ölümsüzlüğü arayan Gılgamış'ın, Nuh tufanından sağ kurtulan Utnapiştim ile Gaziantep Karkamış'ta buluşması gibi biz de bugün başka bir göç hikayesiyle, aynı topraklarda buluşuyoruz. Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı dillerimiz farklı ama hepimiz aynı hikayenin aynı göç hikayesinin çocuklarıyız. Hayatın her anında, medeniyetin her yanında göçten izler var. Habeş'ten Yemen'e, oradan Şam'a ulaşan kahve, İstanbul'da Mısır Çarşısı'na ulaştıktan sonra Avrupa'ya giderken ismi artık Türk kahvesidir. Avrupalı dostlarımız, Türk kahvesini de keyifle içiyorlar ve bildiğimiz kadarıyla Türk mutfağını da çok sevdiler. Eşsiz çizgileri ve romantizmiyle İspanya'daki El Hamra Sarayı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkinin simgesi Bosna'daki Mostar Köprüsü, Venedik'teki Türk Hanı, Halep kebabı, Şam tatlısı, Musul aşı, ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz. Acem Şahı, Halep Müftüsü, Aynaroz Kadısı, Yemen Türküsü, Bağdat Türküsü... Bu hikayeden bize kalan, ağzımızda ne kadar lezzet, dilimizde ne kadar söz, mazimizde ne kadar çok birliktelik var. Madem göç var madem binlerce yıldır var ve madem hayatlarımıza katkısı var, o zaman göçün dramlarını ve acılarını bir kenara koyup göçün güzelliklerini, kültüre, sanata katkısını yine sanatla söyleyelim, sanatla anlatalım istedik ve Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni düzenledik."Festival, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenleniyor. 14-21 Haziran tarihleri arasında zengin bir içerik ve son teknolojik imkânlarla izleyicilerin karşısında olacak festivale, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı sağladığı, 50'den fazla yerli-yabancı yüzlerce önemli konuğu ağırlayacak festival; sinema aracılığıyla göçlerin tarih boyu toplumlara katkılarını gündeme getirmeyi amaçlıyor.