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2020 Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı kapatılmıştı. Öte yandan ülkemizde normalleşme normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı da araştırılır oldu. Hazırlıklara başlayan Türk Hava Yolları uçak seyahatleri için alınacak önlemler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal mesafe kurallarına ve maske takılmasına ilişkin yapılan açıklamaların ardından ? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? başlayacak? İşte THY yurt içi ve yurt dışı uçuş seferleri detayları...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 09:19 Son Güncelleme: 29.5.2020 09:20 ABONE OL
2020 Türk Hava Yolları THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Uçak seferleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç ve dış hat seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkemizde normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte turizmde beklenen kısıtlamalar da belli şartlar dahilinde genişletilmeye başlandı. Daha önce yapılan açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyuran THY yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman açılıyor? başlayacak? İşte Türk Hava Yolları uçak seferleri tarihleri!

THY UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Aycı açıklamasında iç hat seferlerinin 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Buna göre; uçak seferleri hakkında detaylı bilgi ve açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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2020 Türk Hava Yolları THY yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Uçak seferleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
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