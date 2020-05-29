Vicdansız adam

Yürek sızlatan olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşandı. Doğum yapmak üzere olan Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek üzere ailesi taksi çağırdı. Eşi Mahmut Haşim ile birlikte aracına binen Suriye uyruklu kadının doğum yapmak üzere olduğunu gören taksici M.B., kadını ve ailesini araçtan indirdi. Evine dönmeye çalışan Haşim, binanın merdivenlerinde doğurdu. Doğumdan 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulans anne ve bebeği Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek dün taburcu edildi. Komşular tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, M.B.'yi gözaltına aldı. Kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söyleyen M.B., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerine hakında ev hapsi kararı verildi. Baba Mahmut Haşim "Eşimle taksiye binecekken 'Arabam pislenir' diyen şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkardı" dedi. Aile bebeklerine Ömer ismini verdi.