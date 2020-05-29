29 Mayıs Bugün Cuma namazı kılınacak camiler listesi! Ankara, İzmir ve İstanbul Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

Camilerde alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Tüm Türkiye'de uzun süredir ibadete kapalı olan camilerde cemaat yeniden ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşayacak. Buna göre; binlerce vatandaş bugünden "Cuma namazı kılınacak camiler" araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda ibadethanelerin toplu alan olması ve risk oluşması nedeniyle kapatılması uygun görülmüştü. Bayram namazını dahil evlerinde kılmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar bir süredir camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken beklenen gün geldi. Peki, Yarın hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Mayıs yarın Cuma namazında açık olacak camiler!

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER HANGİLERİ?

Coronavirüs salgının ülkemizde bir nevi kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber milyonlar normalleşme planı çerçevesinde alınacak yeni kararları takip ediyor. Bu kapsamda; gelen son bilgi ise ibadethanelerin açılışı ile ilgili oldu. Gelen bu son dakika haberi sonrasında yarın ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak olan vatandaşlar Yarın hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? Sorularına yanıt arıyor.

İşte 29 Mayıs 2020 Cuma namazı kılınacak camiler listesi…