Altın dokuma tarihi eseri satışa çıkarttılar! Müzayededekilere dava açıldı!

İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından, farklı tarihlerde camilerden çalınan tarihi eserlerin yakalanmasına yönelik, geçtiğimiz günlerde çalışma başlatıldı. Savcılık tarafından teknik ve fiziki takiple, tarihi eserlerin müzayedelerde değerlerinin altında cüzi fiyatlara satıldığını belirlendi. 2015 yılında Fatih Soğan Ağa Camii'nden çalınan bir hat levhanın Alif Art isimli müzayede evi tarafından satılmak üzere katalog bastırılarak yayınladıklarının tespit edildi. Ele geçirilen hat levhanın farklı ebatlarda olduğu bazılarının ise altın iplikle hazırlandığı, 18. ve 19. yüzyıllarda yapılan üzerlerinde 'Allah' ve 'Muhammed' lafızları ile 'Kelime-i Tevhit' işlenmiş olduğu eserler olduğu ortaya çıktı. Söz konusu hat levhayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında bahse konu hat levhaların yazı ve karakteristik özellikleri emniyet görevlilerince yapılan incelemede uyuştuğu gözlemlendi.

MÜZAYEDE SAHİBİ İFADE VERDİ

Müzayede evi sahibi Ahmet K. ifadesinde, 1970 yılından itibaren antikacılık işiyle uğraştığını, 2003 yılından itibaren Alif Art Müzayede evi olarak faaliyet gösterdiğini, müzayede kataloğuna yazdırılan eserlerin satışından komisyon aldığını, müzayede kataloğuna bastırılan eserlerin ilgili müze müdürlüğüne incelettirildikten sonra alman rapor doğrultusunda satışa sunulduğunu kaydetti. Fatih Soğan ağa Camiinden çalıntı olduğunu öğrendikten sonra görevlilere teslim ettiğini kaydeden K., 'Hat levhaları Necip S. İsimli şahıs satılması için müzayede evine bıraktı. Çalıntı olduğunu bilmiyordum. Bu eserlerin satışı ile ilgili müze uzmanları tarafından rapor düzenlendiğini ancak geçmiş tarihli olduğu için belgeleri bulamadığını beyan etmiştir." şeklinde beyanda bulundu.





MÜZAYEDE YETKİLİSİ DE..

Müzayede evi koordinatörü ve imza yetkilisi Nihal S.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Yetkili, 'Bahsi geçen hatları hatırlamıyorum fakat çalıntı olduklarını düşünmüyorum, çalıntı olsalardı müzayede evinde satışa çıkmazdı ve müzayedemize kabul edilmezdi, iş yerimizde müzayedeye satış için eser getirenlerin ve eser satın alanların gerekli kayıtları tutulmaktadır, eserleri bizden satın alan müşterilerimizde bu hat levhaların bizim gibi çalıntı olduğunu bilmemektedir' dedi.

ESERİN SAHİBİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

14 yaşından itibaren sinema sektöründe olduğunu söyleyen Necip S.,, hat levha, teşbih, sinema tarihi, fotoğraf, fotoğraf arşivleri, ve kitaplardan anladığını) 1965 yılından itibaren Hat Levhalara ilgisinin bulunması sebebiyle son 30 yıla kadar hat levha topladığını, 2009 yılında kendi kuracağı müzeye maddi yardımda bulunmak için geçmiş dönemlerde ikametinde bulunan antika eşyaları Alif Art isimli müzayede evine satılması için yazdırdığını, müze uzmanlarının müzayede de çıkan eserleri

inceledikten sonra satışa çıkarıldığını, satışa çıkarılan eserlerden bahse konu 2 adet hat levhanın müzayede sonucunda satılmadığını ve müzayede evinin deposunda durduğunu, görevli polislerce bu hat levhaların incelenmek üzere alındığını ve çalıntı olduğuna dair rapor verildiğini öğrendiğini, bahse konu hat levhaları 1985 yılında zamanın ünlü antikacısı vefat etmiş olan Mustafa K.isimli şahıstan bu zamanın parasıyla 1000 TL karşılığında satın aldığını, 2009 yılına kadar ikametinin duvarında asılı bulunduğunu, buna ilişkin evinin çekilmiş fotoğrafını ifadesine eklemek istediğini, bu hat levhaların çalıntı olduğuna inanmadığını söyledi.

UZMAN, 'ÇALINAN ALTIN HAT BU'

İstanbul Fatih Soğan Ağa Camisi'nden çalıntı olduğu değerlendirilen sarı eskitme çerçeveli ve çerçeveli ölçüsü takribi 55*51 cm ebatlarında beyaz kumaş zemin üzerine sarı renkte dokuma şeklinde islami yazı karakterli 2 adet hat levha incelenmek üzere İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Uzmanlık raporunda; "İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılıkla Mücadele Birimine getirilen; 2 adet hat levhası üzerinde yapılan fiziki inceleme sonucunda; "2 adet hat levhasının", 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Taşınır Kültür Varlığı anlaşılmıştır. Ayrıca "2 adet hat levhasının", mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Camilerden biri olan Fatih Soğan Ağa Camisine ait olduğu tespit edilmiştir. Fatih Soğan Ağa Camisine ait, 2009 yılında çalınan, 5 Teberrükat Sıra Numarasına kayıtlı olan, dival işleme hat levhaları ile ilgili olarak, 17 Temmuz 2009 tarihinde Kaçakçılıkla Mücadele Birimi tarafından fotoğraflı Eski Envanter Fişi düzenlenerek, piyasa alarmı yapılmıştır" şeklinde rapor edildi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Kaçakçılık Soruşturma Savcısı Sami Şahin tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Şahin tarafında, 3 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan iddianame düzenlendi. İki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaları hapisleri istenen şüpheliler, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.