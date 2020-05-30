Beylikdüzü’nde işyerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan bir işyerinin kurşunlanması olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; olayın gerçekleştirildiği aracın plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada Recayi K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, şahsın Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki ikametine gidilerek burada şahısla görüşme yapıldı. Recayi K., aracın oğlu Yunus Emre K. (24) isimli şahısta olduğunu beyan etti. İrtibata geçilen şüpheli şahıs Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde buluşma sağlanarak aynı gün yakalandı.

Çalışmaların devamında şahsın olayda kullandığı silah, Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi'nde bulunan bir ikametten ele geçirildi. Şüpheli şahıs kavga ettiği ve sonrasında aracıyla kaçtığı şahıslardan kurtulmak için havaya ateş ettiği sırada kurşunların yanlışlıkla işyerine isabet aldığını ve işyeri sahiplerini tanımadığını beyan etti.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs aynı gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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