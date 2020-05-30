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Son dakika: 'ın annesi anlattı! Zeynep 'ın katili boksör hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı

'da, yaşanan kan donduran cinayet ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Boksör tarafından vahşice öldürülen 'ın annesi kızını anlattı. Bayram sabahı göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep 'ın katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen acılı anne, "Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 09:09 Son Güncelleme: 30.5.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın annesi anlattı! Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı

'da, boksör 'nun (26) öldürdüğü 'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz , son dakika açıklamalarda bulundu. Acılı anne kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kemaloğlu'nun zorla kızının parasını aldığını öne süren Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı" dedi.

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Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın annesi anlattı! Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı
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