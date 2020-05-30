Son dakika: Zeynep Şenpınar'ın annesi anlattı! Zeynep Şenpınar'ın katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında kan donduran gerçekler ortaya çıktı

Muğla'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, son dakika açıklamalarda bulundu. Acılı anne kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kemaloğlu'nun zorla kızının parasını aldığını öne süren Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı" dedi.