‘Budama’ adı altında ağaç katliamı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cevat Şakir Caddesi'nde bulunan aralarında 30-50 yıllık ağaçların da olduğu yüzlerce okaliptus ağacı, CHP'li belediye tarafından "budama" adı altında kesildi. Metrelerce uzunluktaki ağaçları neredeyse tamamen kesen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Vatandaşlar ağaçların katledilmesine tepki gösterdi. Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, "Ağaç bu mevsimde budanırsa bir daha kendisini toparlayamaz" dedi. CHP'li Bodrum Belediyesi ise okaliptus ağaçlarının insanlara zarar verdiği için budandığını öne sürerek, "ağaçları kesmiyor, buduyoruz. Aşırı kırılgan yapısı olduğu için bu ağaçların, dalların insan ve araçlara zarar vermesi söz konusu. Bu derin bir budama işlemi" diyerek ağaç katliamını savunmaya çalıştı.Belediyenin budama işleminde geç kaldığını belirten Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu, şu bilgileri verdi: "Budama işlemi daha erken yapılmalıydı. Bu dönemde yapılan budama daha çok doğa katliamı gibi. Ne bir dal kalır ne de yeniden ağacın dallarının çıkmasını sağlayan filizler. Makinelerle ağaçlarını kol ve kanatlarını kesiyorlar. 'Ağacı kökünden sökselerdi bundan iyiydi' diyoruz bazen. Bu dönemde yapılan budama da onu dedirtiyor. Budama ağaçları uyanmadan, yani ağaçlar tomurcuk açmadan yapılır. Bu dönemdeki budamalar telafisi olmayan ciddi kayıplara neden olur. Çiçek açan bir ağacı budamak ağacın bütün besin kaynaklarını kesmek gibidir. Yanlış budama ile bitkinin besin kaynakları kurutuluyor" diye konuştu. Ağaçların bilinçli bir şekilde budanması gerektiğine de değinen Kalyoncu, "Budama işlemleri kırık, ezik, hastalık, sık ve eğri büyümekte olan dalların kesilmesi ile yapılır. Yanlış budama ağacı kurutur" ifadelerini kullandı.