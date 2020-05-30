30 Mayıs Bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane ve fırın çalışma saatleri belirlendi mi?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında salgının ilk dönemlerinden beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanıyor. Bu nedenle de çok aç çıkma yasağında 'fırınlar açık mı', 'eczaneler açık mı' gibi sorular vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Peki, bugün fırınlar ve eczaneler açık mı, sokağa çıkma yasağı boyunca fırın ve eczane çalışma saatleri olacak mı? Haberimizde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre eczane ve fırınların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları hakkında kritik bilgiler yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU FIRINLAR VE ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İşte, merak edilen tüm bilgiler!