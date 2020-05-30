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30 Mayıs Bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane ve fırın çalışma saatleri belirlendi mi?

Sokağa çıkma yasağında, yani bugün eczaneler açık mı olacak? Corona virüsü vaka artış hızını azaltmak için o geçtiğimiz haftalardan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı Bu hafta sonu da uygulanacak. Koronavirüs tavsiyeleri üzerinde devlet tarafından alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler de vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı sorusu milyonlarca vatandaşın merak konusu oldu. Bilindiği üzere 15 ilde ilan edilen ve 48 saat geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı. Peki bugün eczaneler açık mı? Haberimizde, eczane çalışma saatleri ile ilgili detaylar ve sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 07:33 Son Güncelleme: 30.5.2020 07:34 ABONE OL
30 Mayıs Bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane ve fırın çalışma saatleri belirlendi mi?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında salgının ilk dönemlerinden beri uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 15 ilimizde uygulanıyor. Bu nedenle de çok aç çıkma yasağında 'fırınlar açık mı', 'eczaneler açık mı' gibi sorular vatandaşlar tarafından meraklı araştırılıyor. Peki, bugün fırınlar ve eczaneler açık mı, sokağa çıkma yasağı boyunca fırın ve eczane çalışma saatleri olacak mı? Haberimizde tarafından yayınlanan yeni sokağa çıkma yasağı genelgesine göre eczane ve fırınların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları hakkında kritik bilgiler yer almaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU FIRINLAR VE ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İşte, merak edilen tüm bilgiler!

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30 Mayıs Bugün fırınlar ve eczaneler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane ve fırın çalışma saatleri belirlendi mi?
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