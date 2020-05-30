Bugün kargolar açık mı? 30 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

Bugün kargolar açık mı? Türkiye'de bugün ve yarın olmak üzere 30-31 Mayıs tarihlerinde büyükşehir statüsündeki 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamasıyla birlikte kargoların açık olup olmaması merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile istisna kapsamında tutulan kurumlar belli oldu. Sabahın ilk ışıklarından itibaren kargo bekleyen vatandaşlar Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine bakmaya başladı. Yayınlanan genelgeye göre kargolar dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olan kişiler, sokağa çıkma yasağında açık olup olmayacağına dair güncel bilgiler yer aldı. Buna göre; bugün kargolar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile 30 Mayıs sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Ülkemizde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kargolar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında istisna dışında olan kurumlar açıklandı. Buna göre bugün kargolar açık mı?