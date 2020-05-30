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kargolar açık mı? 30 Mayıs Cumartesi ? 2020

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, haftasonları kısıtlamaların devam edeceğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında ise kargoların açık olup olmayacağına ilişkin güncel bilgiler yer aldı. Uzun süredir kargo bekleyen vatandaşlar Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargonun çalışma saatlerine bakmaya başladı. İnternetten sipariş verildikten sonra kargoyu bekleme, kargonun teslim alınması için evde olma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Buna göre; mı, kapalı mı? 30 Mayıs Cumartesi Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışıyor mu? 30 Mayıs ? 2020 !

Giriş Tarihi: 30.5.2020 10:38 Son Güncelleme: 30.5.2020 10:39 ABONE OL
Bugün kargolar açık mı? 30 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri

kargolar açık mı? Türkiye'de bugün ve yarın olmak üzere 30-31 Mayıs tarihlerinde büyükşehir statüsündeki 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamasıyla birlikte kargoların açık olup olmaması merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile istisna kapsamında tutulan kurumlar belli oldu. Sabahın ilk ışıklarından itibaren kargo bekleyen vatandaşlar Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargo çalışma saatlerine bakmaya başladı. Yayınlanan genelgeye göre kargolar dahil yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olan kişiler, sokağa çıkma yasağında açık olup olmayacağına dair güncel bilgiler yer aldı. Buna göre; mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile 30 Mayıs ? 2020

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Ülkemizde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kargolar açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında istisna dışında olan kurumlar açıklandı. Buna göre ?

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Bugün kargolar açık mı? 30 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 2020 Kargo çalışma saatleri
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