Dişçiler ne zaman açılacak? 2020 Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme adımlarıyla birlikte merak edilen dişçiler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçekleşen kabine toplantısının ardından dişçilerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Uzun süredir diş ağrısı çeken ve randevu almak isteyen vatandaşlar dişçiler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki dişçiler ne zaman açılacak? Normalleşme takviminde dişçilerin açılacağı tarih belli oldu mu?

DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dişçilerin açılma tarihine ilişkin güncel bilgiler araştırılıyor. Mart ayından itibaren kapalı tutulan dişçiler ne zaman açılacak sorusuna gün içinde yanıt aranırken konuya yönelik açıklamalar merak ediliyor. Peki dişçiler ne zaman açılacak?