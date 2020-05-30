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E Devlet ve telefon ile yol izni belgesi başvuru sorgulama: 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?

izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereye ve nasıl yapılır konusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü vatandaşların memleketlerine gidebilmesi için yeni uygulama yürürlüğe girdi. Normalleşme takvimi kapsamında giriş çıkış yasağı olan tüm şehirlerde yasak 1 Haziran tarihi itibarıyla kalkıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ise sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Dolayısıyla bu yaş grubundaki vatandaşların şehir dışı seyahatleri için yol izni olarak da bilinen şehirler arası seyahat izni almaları gerekiyor. Şu an mevcut uygulama ve prosedürlere göre, 65 yaş üstü seyahat yol izni belgesi nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır, kaç güne çıkar ve telefon numarası hattı kaç? Haberimizde, E Devlet başvuru sorgulama ekranı ve tüm bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 11:20 ABONE OL
E Devlet ve telefon ile 65 yaş üstü seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama: 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan pek çok yasağın kaldırılacağı tarih, geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklandı. 1 Haziran tarihi itibarıyla şehirler arası seyahat yasağı son bulacak. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ise sürüyor. Dolayısıyla izin belgesi nasıl alınır, başvuru nereden ve nasıl yapılır sorularının yanıtları araştırılmaya devam ediyor. Özellikle de HES kodu uygulaması sonrası, birçok 65 yaş üstü vatandaş ve yakını konuyu merak ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların yanlarında refakatçi bulundurarak memleketlerine gitmelerine imkan tanınıyor. Bunun için de öncelikle 65 yaş üstü seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Peki, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi almak için başvuru nasıl yapılır?

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR VE NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Peki, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, E Devlet sorgulama ekranı ve ALO 199 hattı ile 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvurusu yapmak için bilinmesi gerekenler ve takip edilecek adımlar...

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E Devlet ve telefon ile 65 yaş üstü seyahat yol izni belgesi başvuru sorgulama: 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınır?
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