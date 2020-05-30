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Gaspa direndi, bıçaklandı! O şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te Cezayir uyruklu bir şahsın bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur şahsın gasp edildiği sırada direndiği, şüphelinin de bu sırada şahsı bıçakladığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 12:06 ABONE OL
Gaspa direndi, bıçaklandı! O şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde Cezayir uyruklu Yahiya C. (23) isimli şahsın bıçakla yaralanması olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Irak uyruklu Mahmut Salar N. (23) isimli şahıs suç aleti bıçak ile birlikte olay yerinde yakalandı.

Görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın mağdur şahsın cep telefonunu gasp etmeye çalıştığı sırada mağdur şahsın direnmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan ve "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaspa direndi, bıçaklandı! O şüpheli tutuklandı
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