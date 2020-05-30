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Güvercinada, Dünya Mirası Listesinde

Giriş Tarihi: 30.5.2020 ABONE OL
Güvercinada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığı bildirildi. Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" dosyası kapsamındaki başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından, yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Karar son derece büyük bir önem taşımaktadır. Kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Güvercinada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde
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