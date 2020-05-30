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İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı , farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşların kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracaklarını ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 23:19 Son Güncelleme: 30.5.2020 23:23 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Altun, Twitter hesabından, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Her türlü inancın barış ve huzur içerisinde komşuluk hukukuna riayet ederek yaşanan Kuzguncuk'ta, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne yapılan provokatif saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Farklı inanç ve etnik kimlikten vatandaşlarımızın kardeşliğini ve birliğini bozma amacı taşıyan her türlü eylemin karşısında dirayetle duracak ve kardeşlik hukukunun bozulmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu alçak saldırı dolayısıyla komşumuz olan Surp Krikor Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ve üzüntümü ilettim. Bu üzücü olayın hukuki zeminde takipçisi olacak ve vatandaşlarımızın haklarını her zaman savunacağız."

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İletişim Başkanı Altun'dan Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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