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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 'nde inceleme yaptı

, Beykoz'daki Riva deresinin rengi kirlilik nedeniyle son 1 ayda siyaha döndü. Önceden balık tutulan derenin insan sağlığını tehdit etmeye başlaması bakanlığı harekete geçirdi. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki 'nde incelemede bulundu. derenin pek çok yerinden numune aldı, kurallara uymayanlar için ceza kesilecek.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 18:57 Son Güncelleme: 30.5.2020 18:58 ABONE OL
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı

Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Bakanlık Riva deresi için harekete geçti! Kurallara uymayanlara ceza kesilecek! | Video

RAPOR BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Riva Deresi'nde inceleme yaptı
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