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'de korkunç olay! Kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

'in Torbalı ilçesinde fiziksel engelli bir kişi, tartıştığı abisini boğazından bıçaklayarak öldürdü. İzmir’in Pancar Mahallesi'nde aynı evde kalan yüzde 87 fiziksel engelli 33 yaşındaki Ömer K. ile abisi 36 yaşındaki Öner K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Öner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 14:56 ABONE OL
İzmir'de korkunç olay! Kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde fiziksel engelli bir kişi abisiyle tartışma yaşadı. Kısa süreli tartışmanın ardından yaşanan boğuşma sırasında Ömer K, eline aldığı bıçakla abisinin boğazını kesti. Ömer K'nin akrabalarını arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir fabrikada çalışan Öner K'nin eşinden boşandığı, bir süredir kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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İzmir'de korkunç olay! Kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti
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