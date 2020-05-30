İzmir'de korkunç olay! Kardeşinin boğazından bıçakladığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde fiziksel engelli bir kişi abisiyle tartışma yaşadı. Kısa süreli tartışmanın ardından yaşanan boğuşma sırasında Ömer K, eline aldığı bıçakla abisinin boğazını kesti. Ömer K'nin akrabalarını arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öner K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bir fabrikada çalışan Öner K'nin eşinden boşandığı, bir süredir kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.