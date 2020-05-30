Kahreden haber geldi! Üniversiteli İlayda hayata tutunamadı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi 21 yaşındaki İlayda Kaim'den acı haber geldi. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma mücadelesi veren İlayda'dan kötü haber sevenlerini yasa boğdu. ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencisi İlayda Kaim geçirdiği trafik kazasında doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu.

ÜNİVERSİTELİ İLAYDA'DAN KAHREDEN HABER!

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi İlayda Kaim, hayatını kaybetti. 21 yaşındaki İlayda, Trabzon'da yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.