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haber geldi! hayata tutunamadı

’da iki ay önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki İlayda’dan acı haber geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken yaşam mücadelesi veren genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerini yasa boğarken Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 16:56 Son Güncelleme: 30.5.2020 17:02 ABONE OL
Kahreden haber geldi! Üniversiteli İlayda hayata tutunamadı

(ADÜ) öğrencisi 21 yaşındaki 'den acı haber geldi. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde hayatta kalma mücadelesi veren İlayda'dan kötü haber sevenlerini yasa boğdu. ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Güzellik Hizmetleri Programı birinci sınıf öğrencisi İlayda Kaim geçirdiği trafik kazasında doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu.

ÜNİVERSİTELİ İLAYDA'DAN KAHREDEN HABER!

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi İlayda Kaim, hayatını kaybetti. 21 yaşındaki İlayda, 'da yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Kahreden haber geldi! Üniversiteli İlayda hayata tutunamadı
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