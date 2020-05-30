Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

'da trafik kazası: 2 yaralı

'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.5.2020 17:58 ABONE OL
Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.L. yönetimindeki 70 AAS 138 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AS 221 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.L. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan motosiklet olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA