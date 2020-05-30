Kavgalar can aldı: 6 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gece H.O. ve S.G., pazarcılık yapan Volkan Kaplan'ın (38) evine gitti. Kaplan borç istediği ama vermeyen arkadaşı olan iki kişi arasında kavga çıktı. 14 bıçak darbesi alan Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.Kütahya'nın Gediz ilçesinde Hasan Hüseyin T. (64) arazisinde koyun otlattıkları gerekçesiyle Mehmet Yıldız (24) ve babası Recep Yıldız (50) ile tartıştı. Hasan Hüseyin T.'nin açtığı ateşle Recep Yıldız ölürken oğlu ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kasım Yumru ve Naif Gül yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı.Samsun'un Atakum ilçesinde Orhan Erdoğan (19), aralarında husumet bulunan Ali G.'nin (18) evinin önüne giderek tabancayla havaya ateş açıp dışarı çağırdı. Ali G. pompalı tüfekle Erdoğan'a 4 el ateş etti. Sırtından vurulan Erdoğan kurtarılamadı. İlkyardım ilçesinde de Furkan Demircan (21) motosikleti ile seyir halinde iken arkadan otomobille takip eden iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü. Saldırganlar kaçtı.