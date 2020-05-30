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'da korkunç olay! Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı

’nın Karatay İlçesinde meydana gelen olayda 37 yaşındaki Tamer G. Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu. Sokak ortasında eşini vuran adamın görüntüleri ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eşini kaldırımda yürürken görünce otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Tamer G.'nin, olay yerinden kaçtığı otomobil, Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu. Otomobilde inceleme yapan polis, suç aleti tüfek ile mektuplar buldu. Tamer G.'nin, 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 15:27 Son Güncelleme: 30.5.2020 15:29 ABONE OL
Konya'da korkunç olay! Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı

'da boşanma aşamasındaki eşi G.'yi bacaklarından vurarak yaralayan Tamer G. (37), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Tamer G., eşini kendisini aldattığı için vurduğunu öne sürerken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kiraladığı otomobille gelen Tamer G.'nin kaldırımda yürüyen eşini pompalı tüfekle vurması, Özge Taş G.'nin ise yerde sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.

POMPALIYLA DEHŞET SAÇTI!

Konya'da yaşanan korkunç olay geçen Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanıp konulduğu cezaevinden izinli çıkan Tamer G., boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırımda yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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Konya'da korkunç olay! Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı
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