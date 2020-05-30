Konya'da korkunç olay! Eşini sokak artasında vuran koca saklandığı evde yakalandı

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Özge Taş G.'yi bacaklarından vurarak yaralayan Tamer G. (37), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Tamer G., eşini kendisini aldattığı için vurduğunu öne sürerken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kiraladığı otomobille gelen Tamer G.'nin kaldırımda yürüyen eşini pompalı tüfekle vurması, Özge Taş G.'nin ise yerde sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.

POMPALIYLA DEHŞET SAÇTI!

Konya'da yaşanan korkunç olay geçen Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. 27 Mayıs 2019 tarihinde 'Silahlı tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanıp konulduğu cezaevinden izinli çıkan Tamer G., boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş G.'yi kaldırımda yürürken gördü. Otomobilden inen Tamer G., pompalı tüfekle eşinin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.