Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman? Diyanet duyurdu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bu sene ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapmak isteyenler yılın ikinci bayramı için tüm hazırlıklar başladı. Öte yandan bayramda tatil planı yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu yaşayan vatandaşların bir yanı ise buruk kaldı. Salgın nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayarak sevdiklerini ziyaret edemeyenler geleceğe ise umutla bakıyor. 2020 Kurban Bayramı'nı sevdikleri ile birlikte hayal edenler bu özel günün tarihini de merak etmeye başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

İşte detaylar...