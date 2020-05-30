Müzayede evi sahibine 5 yıl hapis

İstanbul'da, Soğan Ağa Camisi'nden çalınan altın iplikli el dokuması iki adet hat levhayı, satmaya çalışan müzayede evi sahibi, yetkilisi ve eserin sahibi olduğu ileri sürülen şahıs yakayı ele verdi. 2015'te, Fatih'teki Soğan Ağa Camisi'nden çalınan bir hat levhanın Alif Art isimli müzayede evi tarafından satılmak üzere katalog bastırılarak yayınlandığı tespit edildi. Ele geçirilen eşsiz eserin, 18. ve 19. yüzyıllarda hazırlandığı, üzerlerinde altın iplikle "Allah" ve "Muhammed" lafızları ile "Kelime-i Tevhit" işlendiği belirtildi. Müzayede evi sahibi Ahmet K., koordinatörü ve imza yetkilisi Nihal S. ile eseri satılması için müzayede evine bıraktığı öne sürülen Necip S. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet" suçundan iddianame düzenlendi. Şüphelilerin, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası cezalandırılmaları talep edildi.