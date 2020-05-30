Nemrut’un zirvesinde karlı pekmez yediler

Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklığı, 30 derecenin üzerine çıkarken, Bitlis'in bazı bölgelerinde, mayıs ayı sonlarında yer yer kar manzaralarına rastlanılıyor. Bir grup doğasever de karlı bölgelerde yürüyüş yapmak için Bitlis merkez ile Tatvan ilçesi arasında kalan Nemrut Krater Dağı'na yürüyüş düzenledi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'na tırmanan doğaseverler, verdikleri molalarda, yanlarında getirdikleri pekmezi karla birleştirip, bölgede 'karsambaç' denilen karışımı yedi.

Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, 100-150 kişi ile yapmayı planladıkları doğa yürüyüşünü koronavirüs nedeniyle 7 kişi ile yaptıklarını söyledi. Nemrut yürüyüşünü geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle yürüyüşümüzü sınırlı sayıda kişi ile yaptık. Ayrıca tam kıvama gelmiş olan karlı pekmez yemenin zevkini yaşayıp, sporumuzu yaptık. Yılın her ayı farklı güzellikler sunan Nemrut'u herkesin görmesini istiyoruz. Nemrut'ta haziran ayının sonlarına kadar kar bitmez. Adilcevaz'da bulunan Süphan Dağı ise sürekli karlı" dedi.

Gruptan Fahriye Levent ise yürüyüş boyunca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirip, "Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karı birleştirip yedik. Bunu her yıl yapıyoruz ama bu sene koronavirüsten dolayı biraz geç kaldık. Bütün doğaseverleri de bölgeye bekliyoruz" diye konuştu.