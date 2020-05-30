Oteller ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu, tatil yerleri açılıyor mu? İşte otellerin açılacağı tarih!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin ardından sosyal hayatımızda normalleşme adım adım devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir kapalı tutulan otellerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Bilindiği üzere kafeler, restoranlar ve otellerin faaliyetleri koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine durdurulmuştu. Milyonlarca vatandaş turizm otellerine rezervasyon yapmak için gün sayarken oteller ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik en son açıklama ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada otellerin açılış tarihine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Öte yandan otellerde uygulanacak olan yeni kuralları da duyurdu. Peki Oteller ne zaman açılacak? Tatil yerlerinin açılış tarihi ne zaman? Turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu?

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla beraber otellerin açılış tarihi merak edildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar oteller ne zaman açılacak, turizm otellerine rezervasyon yapılıyor mu gibi sorulara yanıt ararken konuya yönelik açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Peki oteller ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.