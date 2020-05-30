Özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Normalleşme takvimi ile özel kurs ve dershanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'da açılacak kurumların bilgisiyle birlikte özel kursların ve dershanelerin açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak edildi. Normalleşme adımları ile beraber yeni kararlar alınması sonrası vatandaşlar bu yeni kararların yanıtını merak ederek internet aracılığı ile detayları araştırmaya başladı. Eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmek isteyen öğrenciler özel kurs ve dershanelerin açılmasını bekliyor. Peki özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak? Haziran ayında özel kurslar ve dershaneler açılıyor mu? Normalleşme takvimi ile özel kurs ve dershanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

ÖZEL KURS VE DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında özel kurs ve dershanelerin açılma tarihi merak edildi. Buna göre; Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak?