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Özel kurs ve , hangi tarihte? 2020 Normalleşme takvimi ile özel kurs ve belli oldu mu?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak kurumlar tek tek belli olurken özel kurs ve sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Mart ayından itibaren kapılarını kapatan birçok kurum normalleşme adımlarıyla birlikte açılmaya başlıyor. 27 Mayıs’tan itibaren başlayan ikinci normalleşme sürecinde restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri gibi yerlerin açılış tarihi belli oldu. Uzun süredir özel kurs ve dershanede eğitim göremeyen vatandaşlar ise Normalleşme takvimi ile özel kurs ve dershanelerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Buna göre; ? 1 Haziran’da ? Normalleşme takvimi ile özel kurs ve belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 30.5.2020 09:15 Son Güncelleme: 30.5.2020 09:16 ABONE OL
Özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Normalleşme takvimi ile özel kurs ve dershanelerin açılış tarihi belli oldu mu?

Özel kurs ve ? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'da açılacak kurumların bilgisiyle birlikte özel kursların ve dershanelerin açılış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak edildi. Normalleşme adımları ile beraber yeni kararlar alınması sonrası vatandaşlar bu yeni kararların yanıtını merak ederek internet aracılığı ile detayları araştırmaya başladı. Eğitimlerine kaldıkları yerden devam etmek isteyen öğrenciler özel kurs ve dershanelerin açılmasını bekliyor. Peki ? Haziran ayında ? Normalleşme takvimi ile özel kurs ve belli oldu mu?

ÖZEL KURS VE DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak başlaması ile birlikte özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında özel kurs ve dershanelerin açılma tarihi merak edildi. Buna göre; Özel kurslar ve dershaneler ne zaman açılacak?

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Özel kurs ve dershaneler ne zaman açılacak, hangi tarihte? 2020 Normalleşme takvimi ile özel kurs ve dershanelerin açılış tarihi belli oldu mu?
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