Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 ne zaman satışa çıkacak, tarih belli oldu mu?

Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Dünyada milyonlarca oyun tutkununu yakından ilgilendiren Playstation 5'in çıkacağı tarihle alakalı teknoloji devi şirketi Sony'den açıklama geldi. Uzun süredir beklenen hasretin son bulmasıyla birlikte serinin beşinci oyununda birçok yeni özellik yer aldı. Japon teknoloji devi oyunun çıkacağı tarihle alakalı güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşırken vatandaşlar oyunun çıkacağı tarih için geri sayıma başladı. Donanım olarak birçok yeni özelliğin olacağı PlayStation 5'te özellikle görüntü kalitesi ve hız konusunda büyük değişimler yaptı. Buna göre; Playstation 5 ne zaman tanıtılacak, hangi tarihte? Playstation 5 ne zaman satışa çıkacak, tarih belli oldu mu?

Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji devi Sony tarafından açıklanan bilgilerle birlikte Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu. Oyun severlerin gün saydığı Playstation 5'in çıkacağı tarih netleşmiş oldu. Buna göre; Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?