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5 ne zaman tanıtılacak? , tarih belli oldu mu?

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği 5 ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Playstation 5’in çıkacağı tarihle alakalı açıklama yapınca vatandaşlar oyunun çıkacağı tarihi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 ilk senesinde sınırlı sayıda çıkacak. Yani her isteyen, elini çabuk tutmazsa serinin beşincisinin sahibi olamayacak. Buna göre; ? Playstation 5 ne zaman çıkıyor? , tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 30.5.2020 16:15 ABONE OL
Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 ne zaman satışa çıkacak, tarih belli oldu mu?

5 ne zaman tanıtılacak? Dünyada milyonlarca oyun tutkununu yakından ilgilendiren Playstation 5'in çıkacağı tarihle alakalı teknoloji devi şirketi Sony'den açıklama geldi. Uzun süredir beklenen hasretin son bulmasıyla birlikte serinin beşinci oyununda birçok yeni özellik yer aldı. Japon teknoloji devi oyunun çıkacağı tarihle alakalı güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşırken vatandaşlar oyunun çıkacağı tarih için geri sayıma başladı. Donanım olarak birçok yeni özelliğin olacağı PlayStation 5'te özellikle görüntü kalitesi ve hız konusunda büyük değişimler yaptı. Buna göre; , hangi tarihte? , tarih belli oldu mu?

Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji devi Sony tarafından açıklanan bilgilerle birlikte Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Sorusu yanıt bulmuş oldu. Oyun severlerin gün saydığı Playstation 5'in çıkacağı tarih netleşmiş oldu. Buna göre; Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?

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Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? Playstation 5 ne zaman satışa çıkacak, tarih belli oldu mu?
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