Son dakika | Kahvehanelerin, restoranların ve kafelerin açılma tarihi belli oldu! Restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler ve pastaneler ne zaman açılacak?

Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı her geçen gün ile beraber daha da azalırken sosyal hayatta normalleşme adımları da kademeli olarak atılıyor. Bu noktada, haftalardır yanıtı araştırılan kafeler, lokantalar, restoranlar, kıraathaneler, pastaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak sorusunun yanıtı da belli oldu. Başkan Erdoğan, 28 Mayıs günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulunarak kahvehanelerin, restoranların, pastanelerin, lokantaların, çay bahçelerin ve kafelerin açılış tarihini kesin olarak duyurdu. Bilindiği gibi, bir süredir restoranların masa servisi hizmeti yasaklanmış; sadece gel al ve paket servis yapmalarına izin verilmişti.

RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Videokonferansla 9'uncu kez gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı ve normalleşme yönünde atılacak adımları açıkladı. Peki, restoranlar, kafeler, lokantalar, kahvehaneler, pastaneler ve çay bahçeleri ne zaman açılacak?

İşte, açılma tarih;