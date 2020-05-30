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’de gelir kavgası kanlı bitti! 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

’nin Çayeli ilçesinde 53 yaşındaki hasat ettikleri çaydan elde edilen gelirin harcanması nedeniyle çıkan tartışmada 30 yıllık eşi 'ı acımadan öldürdü. 52 yaşındaki Rukiye Çerman olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 2 çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.5.2020 16:39 Son Güncelleme: 30.5.2020 16:43 ABONE OL
Rize’de gelir kavgası kanlı bitti! 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Rize'de 53 yaşındaki Hasan Çerman eşiyle yaşadıkları tartışma sonucunda kan donduran cinayeti işledi. Rize'nin Çayeli ilçesinde saat 01.00 sularında yaşanan olayda Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

30 YILLIK EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI!

Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.

Rukiye Çerman'ın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Rize’de gelir kavgası kanlı bitti! 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
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